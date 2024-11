Walentina Doronina: Nach Single-Outing! Ist ER ihr neuer Freund?

Jermaine Diallo heißt Walentinas hübsche Begleitung, ist Reality-Star und Influencer. Beide standen kürzlich für die neue Staffel von "Germany Shore" vor der Kamera – und haben sich dort besser kennengelernt. Auf dem roten Teppich erschienen beide in Silber-Looks. "Das ist ja fast wie bei 'Are you The One'. Perfect Match, aber ohne Match", scherzt Walentina gegenüber "InTouch Online". Ob es zwischen den beiden gefunkt hat? "Ich liebe Frauen und mach' mein Ding einfach. Ich bin noch viel zu jung für eine ernsthafte Beziehung", stellt Jermaine klar. Und auch Walentina versichert: "Ich bin Single." Liebeskummer? Fehlanzeige!