Walter Olkewicz: Der Hollywoodstar ist tot

Vielen dürfte der Star vor allem aus der Serie "Twin Peaks" bekannt sein. Dort spielte er die Rolle Jacques. Aber auch in der Serie "Grace" war er fester Bestandteil, wirkte in der Sitcom in vier Staffeln mit. Insgesamt spielte er in zahlreichen Produktionen mit. So stand er für "Emergency Room", "Jimmy the Kid", "Der Klient" oder "Heartbreakers" vor der Kamera.

In "Der Klient" verkörperte er den Anwalt Jerome "Romey" Clifford. In dem Film spielte er an der Seite der Hollywoodgrößen Brad Renfro, Susan Sarandon und Tommy Lee Jones.

Woran Walter gestorben ist, ist bisher nicht bekannt.

