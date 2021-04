Grischa Huber: Die Schauspielerin ist tot

Ihre Karriere begann die Wahl-Hamburgerin auf der Bühne. Lange Zeit arbeitete sie als Theater-Schauspielerin. Ihr erstes Engagement hatte sie am Karlsruher Staatstheater. Danach ging sie nach München, stand aber auch in Köln, Mannheim, Bochum, Berlin und Hamburg auf der Bühne.

Doch auch im TV und Kino konnte sie Fuß fassen. Schon 1971 stand sie für "Jaider – der einsame Jäger". Zahlreiche weitere Rollen folgten. So spielte sie auch in Filmen wie "Drei in einem Bett", "Liebe ist etwas zärtliches", oder "Morden im Norden: Tödliche Mitschuld". Auch in der Serie "In aller Freundschaft" war sie zu sehen.

1975 wurde Grischa Huber sogar mit dem "Filmband in Gold" ausgezeichnet und zwar für den Film "Unter dem Pflaster ist der Sand".

