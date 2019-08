Wayne Carpendale: Krankenhaus-Schock!

Oh je! Große Sorge um Wayne Carpendale! Ein jetzt aufgetauchtes Foto versetzt seine Fans in Angst und Schrecken!

Was ist nur bei los? Via " " teilt der Mann von nun ein Foto mit seiner Community, welches ihn im Krankenhaus zeigt. Ist Wayne etwa krank?

Annemarie Carpendale: Schwanger mit Baby Nr. 2?

Wayne verschickt Grüße aus dem Krankenhaus

Das Wayne gerne allerhand Schnappschüsse aus seinem Leben via "Social Media" teilt, ist definitiv nichts Neues. Sein neuster Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Wayne meldet sich nämlich aus dem Krankenhaus zu Wort. Für seine Fans ein absoluter Schock! So kommentieren sie besorgt: "Das tut mir sehr leid" sowie "Hallo, dass tut mir sehr leid! Mein Beileid." Doch was fehlt Wayne?

Ist Wayne Carpendale krank?

Dank eines Blicks in die Bildunterschrift von Waynes Bild wird schnell deutlich, dem Star fehlt zum Glück nichts! Ganz im Gegenteil sogar! Wayne möchte durch den Post mitteilen, dass er zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung geht und will seine Community dazu animieren, dass sie sich auch regelmäßig checken lässt. So erklärt er: "Schlaf jetzt’n paar Minuten mit #propofol (boah, ich liebe das Wegpennen). Und wenn ich aufwache, hab ich die #darmkrebsvorsorge hinter mir. 10,9,8,7...#vorsorgebesseralsnachsorge." Seine Anhänger können also unbesorgt sein.

Bleibt somit nur zu hoffen, dass Wayne die Prozedur gut überstanden hat...

Können sich Annemarie und Wayne Carpendale schon bald auf Baby Nummer 2 freuen?