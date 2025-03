Wegen Söhnchen Milan: Bei Jenny Frankhauser kullern die Tränen

"The 50"

Yasin Mohamed im Liebesrausch – gleich drei Frauen in einer Nacht!

Kaum ist Yasin Mohamed bei "The 50" wieder im Reality-TV zurück, sorgt er auch schon für Aufsehen – und das nicht nur mit seiner Spieltaktik. In der zweiten Staffel des Amazon-Prime-Hits scheint der 33-Jährige nämlich vor allem in einer Disziplin aufzugehen: dem Flirten!