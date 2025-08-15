Wenige Tage nach Geburt: Badminton-Star Marvin Seidel trauert um seine Zwillinge
Badminton-Profi Marvin Seidel durchlebt aktuell die schwerste Zeit seines Lebens: Nur wenige Tage nach der Geburt musste er den Tod seiner beiden Babys bekanntgeben.
Marvin Seidel trauert um seine Kinder Clara und Jakob.
© IMAGO / Jan Huebner
Noch vor wenigen Wochen hatte der 29-Jährige voller Vorfreude die Schwangerschaft seiner Frau mit der Öffentlichkeit geteilt. Mit einem rührenden Instagram-Posting zeigte er damals zwei Strampler und schrieb: "Life will look very different soon. So excited for what’s to come!" – zu Deutsch: "Das Leben wird bald ganz anders aussehen. So gespannt, was kommen wird."
"Werden immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten."
Nun folgte der schreckliche Schicksalsschlag: Marvin Seidel und seine Ehefrau Katrin mussten ihre Zwillinge, Clara und Jacob, wenige Tage nach deren Geburt verabschieden. Am 1. August kamen die Kinder im Saarland zur Welt, doch das Glück währte nur kurz. Clara starb bereits am 5. August, ihr Bruder Jacob einen Tag später.
Auf Instagram veröffentlichte der Badminton-Profi dazu ein Bild mit einem Kreuz, Sternenhimmel sowie einem kleinen Elefanten und Zebra – Symbolbilder für seine Kinder. Dazu schrieb er: "Our twins, Clara and Jacob, were with us for only a few days but brought more love than we ever thought possible. We grieve deeply yet will always be grateful for the time we had with them."
Übersetzt: "Unsere Zwillinge Clara und Jacob waren nur wenige Tage bei uns, brachten uns aber mehr Liebe, als wir je für möglich gehalten hätten. Wir trauern zutiefst, werden aber immer dankbar für die Zeit sein, die wir mit ihnen hatten."
Neben der Todesnachricht teilte Seidel auch ein Foto vom Grab seiner Kinder, das mit zahlreichen Blumen geschmückt ist. Die Zwillinge fanden ihre letzte Ruhe in seiner Heimat Saarland. Die genaue Todesursache behielt der Sportler für sich – verständlich, denn die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre.
Marvin feierte Erfolge auf dem Court – doch nun steht das Leben still
Abseits des persönlichen Schicksalsschlags gehört Marvin Seidel zu den erfolgreichsten deutschen Badminton-Spielern der letzten Jahre. Er nahm 2021 in Tokio und 2024 in Paris an den Olympischen Spielen teil. Gemeinsam mit Partner Mark Lamsfuß gewann er 2022 den Europameistertitel im Herrendoppel, nachdem das Duo bereits 2021 Silber geholt hatte. Zudem erkämpfte er mit der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Bronzemedaillen, zuletzt 2024 in Lodz.
Doch all diese sportlichen Erfolge treten nun in den Hintergrund. Die Anteilnahme für Seidel und seine Frau ist groß – Fans, Kolleginnen und Sportverbände sprechen in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus.