Wenige Tage nach Geburt: Badminton-Star Marvin Seidel trauert um seine Zwillinge

Abseits des persönlichen Schicksalsschlags gehört Marvin Seidel zu den erfolgreichsten deutschen Badminton-Spielern der letzten Jahre. Er nahm 2021 in Tokio und 2024 in Paris an den Olympischen Spielen teil. Gemeinsam mit Partner Mark Lamsfuß gewann er 2022 den Europameistertitel im Herrendoppel, nachdem das Duo bereits 2021 Silber geholt hatte. Zudem erkämpfte er mit der deutschen Nationalmannschaft mehrfach Bronzemedaillen, zuletzt 2024 in Lodz.