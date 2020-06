Wer ist Gossip Girl? Geheimnis gelüftet!

Fans haben jahrelang gerätselt: Wer ist "Gossip Girl"? Ist es vielleicht jemand aus der Mitte der Clique um Chuck (Ed Westwick), Blair (Leighton Meester), Nate (Chace Crawford), Dan (Penn Badgley) und Serena (Blake Lively)?

Jetzt ist das Geheimnis um Gossip Girls Identität gelüftet. In Amerika lief bereits die letzte Folge der sechsten Staffel der Kultserie, mit der sie ein für allemal endet. In dem Serienfinale gibt Gossip Girl endliche ihre wahre Identität preis. Und wir sind ganz baff. Wer hätte das gedacht?

Auf Seite zwei enthüllen wir die letzten Gossip Girl Geheimnisse: Wer ist "Gossip Girl"? Finden Chuck und Blair endlich auf ewig zueinander? Wenn Ihr Euch die finale Folge lieber selbst anschauen wollt, dann klickt nicht weiter.

Wer ist "Gossip Girl"? Die Auflösung gibt es auf der nächsten Seite...

Chuck und Blair eine Liebe mit Höhen und Tiefen. Aber Fans wussten von der ersten Sekunde: Die beiden sind füreinander bestimmt. Deshalb wundert es auch nicht, dass sie in der letzen Folge endlich heiraten. Ein weiteres Liebes-Happy-End gibt es für Dan und Serena.

Und jetzt kommt der Hammer: Gossip Girl ist ein Mann. Haben wir doch immer gedacht, bei der Skandal-Bloggerin handelt es sich um eine Frau, wurden wir bei der Auflösung überrascht: Dan Humphrey ist Gossip Girl. Genauso überrascht wie wir, war auch die Serienclique. Keiner konnte es so wirklich glauben, dass der Außenseiter Dan, der anfangs so gar nicht in diese Welt der Reichen und Schönen passte, hinter Gossip Girl steckt.

Natürlich gibt es in den allerletzten Gossip Girl Minuten noch einen Ausblick in die Zukunft der Clique. Fünf Jahre später: Man sieht Blair und Chuck mit ihrem Sohn auf der Hochzeit von Dan und Serena.