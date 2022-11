"Wetten, dass...": DAS geschah hinter den Kulissen!

Als Robbie Williams seinen größten Hit "Angel" performte, brauchte das Studio-Publikum in Sachen Songtext wohl noch etwas Nachhilfe: Wie "Bild" berichtet, wurde der Songtext zu "Angels" dem Publikum auf großen Bildschirmen eingespielt. So konnten dann wirklich alle mitsingen und Robbies Auftritt zu einer großen Karaoke-Party werden lassen.

Auch Thomas Gottschalk brauchte während seiner Moderation etwas Hilfe: Neben seiner normalen Moderationskarten, die der 72-Jährige nach der Show hin und wieder an das Publikum verschenkt, gab es für Thomas dieses Jahr einen ganz besonderen Spickzettel: Dieser war Riesengroß und passte nicht mal in seine Hosentasche! Warum die Texttafeln so groß waren, wurde nicht aufgeklärt. Darauf waren unter anderem alle wichtigen Infos zu Stars und deren neuen Filme vermerkt. Und dennoch sprach der Moderator den Namen von DFB-Star Giulia Gwinn falsch aus.

