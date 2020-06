Whitney Houston: Heimliche Affäre mit Jermaine Jackson

"Keiner wusste von ihrer gemeinsamen Vergangenheit", verrät der Insider. Nur Michael Jackson war angeblich in die geheime Liebschaft eingeweiht und überzeugte seinen Bruder, die Ehe mit Hazel Gordy nicht aufzugeben. Stattdessen soll dieser sich von Whitney Houston getrennt haben, die ihren Schmerz in dem Song "Saving All My Love For You" verarbeitete, in dem es um eine Frau geht, die eine heimliche Affäre mit einem verheirateten Mann hat. Jermaine Jackson und Whitney Houston blieben auch nach ihrer Affäre Freunde und die Sängerin unterstütze ihn in der schweren Zeit nach dem Tod seines Bruders Michael Jackson. © WENN