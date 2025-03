Wildecker Herzbuben: Zoff! Die Herzbuben sind plötzlich Streithähne

Vielleicht wissen die beiden es selbst nicht so genau. Fakt ist: Die Stimmung zwischen ihnen ist frostig! Wilfried kämpft mit gesundheitlichen Problemen und muss wegen eines verletzten Fußes eine Zwangspause einlegen. Doch statt auf seinen langjährigen Partner zu warten, macht Wolfgang alleine weiter! Er steht weiter auf der Bühne, tritt solo auf – als hätte es das Duo nie gegeben. Rücksicht auf Wilfried? Fehlanzeige!

Und genau das sorgt für Ärger. "Das ist wie Konkurrenz im eigenen Laden", klagt Wilfried enttäuscht. Die beiden haben sich entfremdet, das wird immer deutlicher. "Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, aber die Musik hielt uns zusammen", sagt Wilfried nachdenklich.

Doch was bleibt, wenn genau diese Musik sie nicht mehr vereint? Die Fans sind fassungslos. Können sich die "Herzilein"-Interpreten wirklich nicht mehr in die Augen schauen? Zu lange war ihr Name ein Synonym für Freundschaft und Harmonie. Doch jetzt scheint genau diese Verbindung zu bröckeln. Vielleicht ist es nur eine Phase, vielleicht heilt die Zeit die Wunden – doch im Moment wirkt es so, als sei der wirklich Bruch endgültig.