Will Smith: Tränen-Drama um Tochter Willow
Mit einem tränenreichen Instagram-Post sorgt Promi-Tochter Willow Smith im Netz für Aufregung. Auch bei ihren Eltern Will und Jada schrillen die Alarmglocken…
Braucht Willow mehr Unterstützung von ihren Eltern?
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Das eigene Kind in Tränen aufgelöst zu sehen, dürfte jeden Elternteil in Alarmbereitschaft versetzen. Schauspieler Will Smith (56) und dessen Frau Jada (53) ging es wohl nicht anders, als ihre Tochter Willow kürzlich weinend auf Instagram auftauchte! In den Kommentaren löste das Posting jedenfalls viel Aufregung aus, besorgte Follower vermuten einen psychischen Zusammenbruch, interpretieren Willows Tränen als Hilfeschrei. Nicht ohne Grund, denn die 24-Jährige gilt als labil …
Die Sorge um Willow Smith war schon immer groß
Sätze wie “Das Leben ist Schmerz” oder “Ich lebe in meiner eigenen Hölle” aus dem Mund ihrer Tochter zu hören, war für Will und Jada schon damals ein Schock! Auch später sprach die Schauspielerin und Sängerin häufig über ihre Ängste und Panikattacken. Ihre Songs seien Ausdruck des “existenziellen Traumas”, das für sie “das Leben an sich” bedeute.
Viele Fans sehen in Willows Aufwachsen als Promi-Kind den Auslöser für die mentalen Probleme. Sie spielte schon früh an der Seite ihres Daddys in Blockbustern wie “I Am Legend” mit, synchronisierte Animationsfilme wie “Madagascar 2”. Den Druck, vor den Augen der Welt aufzuwachsen, nahm ihr allerdings niemand – auch nicht ihre Eltern: “Es hieß dann, ich solle nicht bockig sein und es einfach wegatmen”, so Willow in einem Interview.
Und das aktuelle Tränen-Posting? Es habe sich um einen Scherz gehandelt, versicherte Willow später. Blöd nur, dass niemand darüber lachen konnte. Im Gegenteil. Man kann ihr nur wünschen, dass ihre Eltern sie dieses Mal auffangen.
InTouch