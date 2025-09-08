Will Smith: Tränen-Drama um Tochter Willow

Viele Fans sehen in Willows Aufwachsen als Promi-Kind den Auslöser für die mentalen Probleme. Sie spielte schon früh an der Seite ihres Daddys in Blockbustern wie “I Am Legend” mit, synchronisierte Animationsfilme wie “Madagascar 2”. Den Druck, vor den Augen der Welt aufzuwachsen, nahm ihr allerdings niemand – auch nicht ihre Eltern: “Es hieß dann, ich solle nicht bockig sein und es einfach wegatmen”, so Willow in einem Interview.