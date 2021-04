Willi Herren: Abschiedsbrief von Sohn Stefano rührt zu Tränen

Kaum vorzustellen, wie schlecht es Stefano jetzt gehen muss. "Ich kann nicht aufhören, zu weinen. Mein Herz tut so weh. In meinem Leben habe ich noch nie so einen Schmerz gefühlt. Ich will und kann es nicht glauben", gibt der 27-Jährige zu. Ein Leben ohne seinen geliebten Vater ist für ihn unvorstellbar. "Nichts wird mehr sein wie früher. Es wird immer eine Lücke bleiben, die niemand füllen kann!"