Willi Herren: Der Ballermann-Star ist tot

Willi hatte seit Jahren mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Immer wieder begab er sich in den Entzug. "Koks ist die Hölle. Zu meiner Hochphase wurde ich so paranoid, dass ich mich nicht getraut habe, die Wohnung zu verlassen", erklärte er in der Vergangenheit gegenüber der "BILD". Jetzt hat Willi den Kampf leider verloren. Wir wünschen seinen Hinterblieben in dieser schweren Zeit viel Kraft!

2020 sind bereits einige prominente Persönlichkeiten von uns gegangen. Wer? Das erfahrt ihr im Video: