Willi Herren: Schlimme Enthüllung vier Monate nach seinem Tod

Vier Monate nach seinem mysteriösen Ableben bekommt sie Chatverläufe und Fotos zu Gesicht, die ihren verstorbenen Mann eindeutig des Fremdgehens bezichtigen! "Meine Seifenblase ist endgültig geplatzt und mein Herz ein zweites Mal gebrochen", weint die 42-Jährige laut Woche heute. Doch sie will ihrem Willi verzeihen, denn sie weiß, "dass diese Frauengeschichten keinerlei Bedeutung hatten. Er kam ja immer wieder zurück zu mir. Ich weiß, er hat mich geliebt und geheiratet und keine andere an seiner Seite gewollt. Das bleibt in meinem Herzen!"