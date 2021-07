Willi Herren: Heftige Vorwürfe! Seine Schwester geht auf Jasmin Herren los

Heftige Attacke gegen Jasmin

"Ich war immer eine Art Ersatzmama für Willi. Ich war 19, er war 8, als unsere Mutter gestorben ist. Darum war ich nach seinem Tod auch sehr emotional und konnte erstmal gar nichts sagen. Willis Tod war der erste Schock, Jasmins Verhalten danach der zweite", feuert die 57-Jährige im Interview mit "Bild".

Sie lässt kein gutes Haar an Jasmin: "Sie ist eine betrügerische Heuchlerin. Wir waren vor Willis Tod ja sogar mal befreundet, da haben wir ehrlich miteinander geredet. Sie hat mir damals gesagt, dass sie ihn hasst, nicht mehr mit ihm leben will. Als er in Thailand war, hat sie die Wohnung ausgeräumt und behauptet, sie wäre ohne ihn besser dran. Deshalb stand der Termin für die Scheidung auch schon fest, das wollte Willi unbedingt, das weiß ich."

Von einem Liebes-Comeback weiß Anna-Maria nichts! "Das ist eine glatte Lüge. Willi und ich haben uns fast jeden Tag gesehen oder gesprochen. Das wüsste ich", stellt sie klar. Trotzdem möchte sie sich mit Jasmin aussprechen und das Kriegsbeil begraben.

Und Jasmin? Die erklärt dem Blatt gegenüber, dass die Vorwürfe von Willis Schwester "völlig aus dem Zusammengang" gerissen sind. "Leider kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt weder ausführlich dazu äußern noch meine eindeutigen Beweise offenlegen, weil ich damit die aktuellen polizeilichen Ermittlungen massiv stören würde. Das ganze Thema ist komplexer als man ahnt, weshalb ich mir vor diesem Hintergrund wirklich sehr gut überlegen muss, ob ich mich mit der anderen Seite wirklich nochmals an einen Tisch setzen kann", so Jasmin.

Von diesen Stars mussten wir uns 2021 für immer verabschieden: