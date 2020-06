Wird der Winter 2017 wirklich der kälteste seit 100 Jahren?

Derzeit ist es schon kalt, aber es wird noch etwas kälter: Am Wochenende sind sogar tagsüber kaum mehr als 5 Grad drin und nachts droht Bodenfrost. In höheren Lagen könnte es noch deutlich kühler werden. Zwar ist der Winter in Deutschland angekommen, aber von einem Jahrhundertwinter sind wir noch weit entfernt.