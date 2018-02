Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Trennungs-Drama

Sind sie längst getrennt? Schon wieder zeigen sich der Box-Champion und die Schauspielerin separat voneinander...

Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Traurige Liebes-News

Er feiert in München mit anderen Promis eine Geburtstagsgala, sie zeigt sich gut gelaunt an einem Serien-Set in Amerika: Was ist nur bei Hayden Panettiere (28) und Wladimir Klitschko (41) los? Seit fast einem Jahr sieht man die beiden ständig getrennt voneinander. Haben sie wirklich nur beruflich so viel zu tun oder gehen sie privat längst getrennte Wege?

Was ist los bei Hayden und Wladimir?

Eigentlich könnte alles so schön sein: Im August 2017 hatte Klitschko seine Box-Karriere beendet, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. „Ich war ein Egoist. Es ging immer nur um mich und wieder um mich“, gab er damals zu. Vor drei Monaten schwärmte er gegenüber "Closer": „Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter Kaya! Unsere Tochter ist unser Fundament, und dafür muss man Prioritäten setzen.“

Doch warum sieht man ihn und Hayden nicht mehr zusammen? Der letzte offizielle Auftritt war im April bei einem Boxkampf, Wladimir verlor damals. Bleibt zu hoffen, dass ihre Liebe nicht auch k. o. ging...