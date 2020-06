Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Wundervolle Neuigkeiten

Mit dieser „Kompromisslosigkeit“ ist nun offenbar Schluss. Denn Klitschko gibt den liebenden Familienvater, betont: „Ja, ich verbringe viel Zeit mit meiner Tochter Kaya!“ Also eine Entscheidung gegen seine Passion und für die Familie? „Unsere Tochter ist unser Fundament, und dafür muss man Prioritäten setzen“, so der ehemalige Profisportler, der diese Woche mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet wird.

Doch auch wenn er sich aus dem Profi-Sport zurückgezogen hat und seinen beruflichen Fokus unter anderem auf den 2016 von ihm initiierten Studiengang in St. Gallen legt – ganz aufgeben kann Klitschko seine Leidenschaft trotzdem nicht: „Ich trainiere nach wie vor jeden Tag“, gibt er schmunzelnd zu. Und damit ist seine Liebste Hayden Panettiere garantiert einverstanden...