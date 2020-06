Wolfang Petry verrät den wahren Grund für seine Typveränderung

Die Freundschaftsbändchen sind inzwischen versteigert, der Erlös wurde gespendet. Und was hat Petry sonst so getrieben? „Ich bin viel gereist und habe mir die Welt angeschaut“, verrät er knapp. Angst, dass er an alte Erfolge nicht anknüpfen kann, hat er keine. „Ich mache das Projekt mit der Pete Wolf Band ja nicht, um mich oder Wolfgang Petry oder andere Künstlerinnen oder Künstler rechts und links zu überholen. Ich habe dieses Album gemacht, um meinen Spaß an der Musik auszudrücken.“ Na dann...