Wolfgang Joop: Überraschende Versöhnung nach dem Familienstreit

Nach jahrelanger Enttäuschung und Wut hat die Zeit aber offensichtlich alle seelischen Wunden geheilt. Mittlerweile haben sich auch seine Mädchen wieder angenähert und sprechen miteinander. Konkurrenzkampf, Druck und Neid seien die Gründe, weshalb sie sich all die Jahre so voneinander emotional entfremdet hätten, gab Jette an. "Jetzt im Alter führt uns eigentlich die Kreativität wieder zusammen", erklärt die Blondine. "Wir konzentrieren uns auf die Gemeinsamkeiten und stärken uns gegenseitig", sagt Florentine hoffnungsvoll. Eine Versöhnung, auf die Papa Wolfgang sehnlichst gewartet hat. Endlich kann er beide Töchter zu seinem 80. Geburtstag am 18. November in seine Arme schließen. Für ihn das größte Geschenk…