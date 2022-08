Wolfgang Petersen: Der deutsche Star-Regisseur ist tot!

Wolfgang Petersen machte sich als Regisseur nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hollywood einen großen Namen. Mit Filmen wie "In the Line of Fire", "Outbreak", "Air Force One" und "Das Boot" begeisterte er die Zuschauer und Kritiker. Im Laufe seiner Karriere wurde Wolfgang Petersen für stolze 15 Oscar nominiert. Doch jetzt müssen wir Abschied von dem Ausnahmetalent nehmen.