Wolfgang Petry: Drama um seine Gesundheit! Er wird immer hilfloser

Er ist zurück! Zum ersten Mal seit 13 Jahren trat Wolfgang Petry (68) wieder im Fernsehen auf. Doch die Fans waren erschüttert, denn dem Sänger geht es gesundheitlich gar nicht gut. „Ich kann mich nur schwach erinnern.Ich habe ja schon ein bisschen Demenz“, gab er vor laufender Kamera zu.

Wie schlecht geht es Wolfgang Petry?

Schon vor einiger Zeit hatte sein Sohn Achim (45) verraten, dass sein Vater sich dieTexte seiner Lieder nicht mehr merken kann. Mittlerweile ist der Musiker auch von den kleinen Dingen des Alltags komplett überfordert. In einem Interview erklärte er, dass er auch mit seinem Handy überfordert war, als er es brauchte. „Ich bin dann in eine Telefonzelle gegangen, aber ich kannte unsere Nummer von daheim gar nicht. Und Geld hatte ich auch keins.Ich war völlig hilflos“, so „Wolle“.

Wolfgang Petry: Traurige Botschaft an seine Fans!

Seitdem ist Ehefrau Rosie (65) immer an seiner Seite und unterstützt ihn. „Allein bin ich nicht lebensfähig", gesteht Wolfgang Petry.