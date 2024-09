Wolfgang Schmitz verrät: So hat er Charlize Theron entdeckt!

Wolfgang Schmitz ist kein Friseur. Er ist Haarkünstler. Aber was ist eigentlich der Unterschied? In seiner Lehre mit 14 Jahren lernte Wolfgang Schmitz, was es heißt, "Haare zu gestalten", wie er erzählt. Es geht dabei nicht einfach darum, eine Dienstleistung als Friseur zu erbringen, sondern darum, die "Menschen zu verschönern".

Schmitz hat nach seiner Lehre eine steile Karriere hingelegt und bereits auf der ganzen Welt gearbeitet: "Ich habe in Moskau Spots gedreht, in Miami, in Los Angeles, in New York, in Marokko, in Dubai und, und, und", erzählt er uns. "Dann habe ich angefangen, auch Produkte zu entwickeln. Bei L'Oreal im Labor und auch bei Wella in Darmstadt." Doch 2018 kam er Wunsch nach einer neuen, eigenen Pflegeserie auf: "Dann habe ich gesagt, ich möchte mein ganzes Fachwissen dazu benutzen, eine neue Haarpflege und Stylingserie zu entwickeln, die es bis jetzt auf dem Markt überhaupt nicht gibt. Dann habe ich die 'magia'-Haarverjüngungs-Produkte kreiert. Das heißt, wir sind vollkommen unique."

Aber was genau ist das Besondere an der "magia"-Pflegeserie? "Ich gebe dem Haar den Wasserhaushalt zurück. Das heißt, sie werden nicht schwer, sondern bekommen Sprungkraft, Glanz usw. Wir geben dem Haar den Ursprung des Unverbrauchten, des nicht Umwelt-Geschädigten zurück", sagt Wolfgang Schmitz.