Xander Stephinger: Babyglück! Doch die Geburt war ein harter Kampf

In einem emotionalen Social-Media-Post erzählt Xanders Freundin Lilly, wie schwierig die letzten Wochen vor der Geburt für sie waren. Sie beschreibt, wie besorgniserregend die Situation vor der Geburt wurde: "Wir hatten ständig hohes Fieber, kaum noch Fruchtwasser und der Bakterienwert in meinem Körper war hoch." Schließlich entschieden die Ärzte, dass die Geburt aus medizinischen Gründen eingeleitet werden musste. Die werdenden Eltern durchlebten eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle – zwischen Hoffen, Bangen und dem festen Glauben daran, dass ihre Tochter gesund zur Welt kommt. Trotz Medikamenten und ständiger Kontrollen am CTG zog sich die Geburt hin.

Nach all den Strapazen war es am 14. Januar endlich so weit: Emma wurde geboren! "Xander und ich sind überglücklich, dass sie jetzt nun bei uns ist und wir ihr hier definitiv eine bessere Welt bieten können", schreibt Lilly und macht deutlich, wie emotional die letzten Tage für sie und Xander waren.