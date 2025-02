Yasin Mohamed: Erfolg vor Gericht – Wie geht es jetzt weiter?

Yasin: Deutliche Botschaft an Betroffene von Gewalt

In seinem Statement richtet sich Yasin auch an Opfer von sexueller Gewalt. "Ich denke an Menschen, die wirklich Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Es tut mir unglaublich leid, wenn dieser Fall dazu beigetragen hat, Zweifel oder Schmerz auszulösen. Diese schweren Erfahrungen verdienen unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit und unseren Respekt – sie dürfen nicht durch falsche Anschuldigungen entwertet werden."

Seinen Post schließt der Reality-Star mit einem Dank an seine Unterstützer ab: "Nun hoffe ich, dass dieser Albtraum bald endgültig ein Ende findet und ich endlich in Frieden nach vorne blicken kann. Manchmal dauert es, aber die Wahrheit setzt sich am Ende immer durch."

Sophie Imelmann kontert: "Es war nur ein Zivilprozess!"

Doch die Angelegenheit ist längst nicht vom Tisch – denn auch Sophie Imelmann meldet sich kurz nach Yasins Statement zu Wort. In einer Instagram-Story betont sie, dass es sich lediglich um ein Zivilverfahren gehandelt habe: "Heute Morgen fand ein Zivilprozess statt! In diesem ging es nur einzig und allein darum, mir einen Maulkorb zu verpassen."

Sie dürfe sich deshalb vorerst nicht weiter zu dem Fall äußern und müsse ihr Reel löschen. Doch sie stellt klar, dass der strafrechtliche Teil der Ermittlungen weiterhin laufe: "Ich habe Anzeige erstattet und die Staatsanwaltschaft ermittelt!"