Yeliz Koc: Fieser Angriff von Ex-"Bachelor" Daniel Völz!

Unter einer Umfrage auf Instagram kommentiert er spöttisch: "Haha, aber dann immer wieder 'wir brauchen unsere Privatsphäre'." Als Yeliz von einigen Fans in Schutz genommen wird, reagiert der ehemalige Rosenkavalier noch deutlicher: "Ja, leid tut sie uns allen irgendwie, glaube ich. Aber ich sag's mal so: Sie hat jetzt 3,5 Jahre Zeit in der Öffentlichkeit gehabt, um zu lernen, wie man seine Privatsphäre schützt. Wenn einem diese so wichtig ist, dann sollte man sich einfach zweimal überlegen, wie Sachen gedreht und gewendet werden können."