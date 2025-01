Yeliz Koc: Schock-Beichte! Sie zeigt ihre dunkelste Seite

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizidgedanken. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

"Letztes Jahr ging es mir gar nicht gut", gestand die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Edith während der gemeinsamen Nachtwache. Auslöser dafür war ein Mann, wie Yeliz weitererzählt. "Der hat mich warmgehalten. Da war ich von einem Mann anhängig. Ich konnte nicht mal den Namen aussprechen, ohne zu heulen. Ich verstehe immer noch nicht, dass ich das so an mich rangelassen habe", erklärte sie nachdenklich. Um welchen Mann es sich handelt, ließ die Dschungelcamperin allerdings offen. Doch bei dem Geständnis allein blieb es nicht.

Yeliz Koc: "Reality-TV hat mein Leben gerettet"

Gegenüber der Frau von Eric Stehfest erklärte sie weiter: "Ich war in meiner Jugend unglücklich, ich habe echt gedacht, ich passe nicht auf den Planeten, ich will hier gar nicht sein. Es war schon so, dass ich mich bewusst geritzt habe (…) so, dass meine Mutter es gesehen hat. Ich wollte einfach nicht mehr da sein." Dunkle Zeiten, an die der Reality-Star immer noch zurückdenkt. Mittlerweile scheint sie das Kapitel ihres Lebens glücklicherweise hinter sich gelassen zu haben. Yeliz erklärt: "Dann irgendwann hat es bei mir mit dem Fernsehen angefangen und durch die Formate bin ich selbstbewusster geworden. Ich bin jetzt voll zufrieden mit mir. Ich liebe mich jetzt auch und bin voll zufrieden mit mir." Weiter stellt sie klar: "Reality-TV hat mein Leben gerettet. Hätte ich das nicht gehabt … Keine Ahnung!"

Ein Gedanke, den die 31-Jährige zum Glück nicht weiterführen muss!

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" täglich um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL sehen. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Show auch im Livestream auf RTL+ zu sehen.*