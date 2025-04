Yeliz Koc & Gerda Lewis: Unerwartete Allianz gegen Jannik Kontalis?

Kaum ist der Start der vierten Staffel von "Prominent getrennt" in Sicht, brodelt es schon wieder gewaltig in der Reality-Welt. Mit dabei: das Ex-Paar Yeliz Koc (32) und Jannik Kontalis (28), das sich einst bei "Make Love, Fake Love" kennenlernte. Nach einem unerwarteten Liebes-Comeback während der Dreharbeiten soll inzwischen jedoch endgültig Schluss sein – und das nicht ganz geräuschlos. Besonders ein neues Social-Media-Detail sorgt jetzt für Aufsehen: Yeliz folgt wieder ihrer einstigen Freundin und Janniks Ex Gerda Lewis (32) – und auch Gerda folgt zurück. Ein Zufall? Wohl kaum.