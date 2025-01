Yeliz Koc & Jannik Kontalis: Hochzeitshammer nach dem offiziellem Liebes-Outing!

Ob sie sich dabei ebenfalls einig geworden sind? Das bleibt offen. Gut möglich, dass das ein Thema bleibt, das Yeliz in Kürze am Lagerfeuer in Australien auspacken wird. Denn ab dem 24. Januar wird sie zusammen mit elf weiteren Promis im Dschungelcamp zu sehen sein. Eine weitere Herausforderung für die Beziehung. Denn Jannik wird sie nicht nach Australien begleiten. Stattdessen werden Yeliz‘ Mama, Schwester und Tochter Snow (3) im Hotel in Down Under auf sie warten.