Yeliz Koc und Jannik Kontalis: Liebescomeback? So steht es um das Ex-Paar

Im Leben von Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (28) wird es nie langweilig! Nach der dramatischen Trennung von Gerda Lewis zeigt sich der Influencer jetzt mit einer neuen Frau an seiner Seite - seiner Ex Yeliz. Dabei herrschte nach dem dramatischen Beziehungs-Aus vor zwei Jahren eigentlich Eiszeit zwischen den beiden. Dass das Schnee von gestern ist, wird jetzt deutlich: Denn die beiden befinden sich derzeit zusammen in Südafrika, wo sie an der Show "Prominent getrennt" teilnehmen. Gemeinsame Momente lassen ihre Fans spekulieren: Könnte es ein Liebescomeback geben?