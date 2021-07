Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt kommt die Wahrheit über die Trennung raus

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet wohnen Yeliz und Jimi noch gemeinsam in Hannover, stecken aber einer Krise. "Die beiden wurden von den ganzen Ereignissen der Schwangerschaft überrannt", erzählt jetzt ein Bekannter gegenüber dem Blatt. Wie es weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. "Beide sind aktuell in einem Stadium, wo sie selbst nicht wissen, wie ihr Status lautet."