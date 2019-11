Elena Miras: Kurzbiografie

Eigentlich arbeitete die 1992 in der Schweiz geborene Elena Miras als Account-Managerin beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen „Swisscom“. Doch die Teilnahme an der RTLzwei-Dating-Show „Love Island“ stellte 2018 das Leben der Schweizerin komplett auf den Kopf. An der Seite von Jan Sokolowsky sicherte sich die temperamentvolle Miras den ersten Sieg der Geschichte von „Love Island“. Der Mann war schneller weg als die Schweizerin sich umschauen konnte, doch der Titel als Reality-TV-Star war ihr sicher.

Elena Miras & Mike Heiter: Das erste „Love Island“-Baby

Doch die Schweizerin mit spanischen Wurzeln ist von Geburt an eine Frohnatur. Statt lange Liebeskummer zu schieben, schnappte sich Elena Miras einfach den drittplatzierten „Love Island“-Teilnehmer, den KFZ-Mechatroniker Mike Heiter. Knapp ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Beziehung, erblickt im August 2018 Töchterchen Aylen das Licht der Welt. Ihren bürgerlichen Job als Account-Managerin hat der Miras zu Gunsten ihrer Reality-TV-Karriere - und ihrer geliebten Tochter - längst an den Nagel gehängt.

Elena Miras bringt "Das Sommerhaus der Stars“ zum Beben

Obwohl Elena Miras und Mike Heiter noch frisch im Elternglück schweben, lockte nur ein Jahr nach der Geburt von Tochter Aylen, die Teilnahme an der nächsten quotenbrechenden Reality-TV-Show. Mit ihren temperamentvollen Ausrastern bringt die brünette Beauty in der Promi-Show „Das Sommerhaus der Stars“ sogar gestandene TV-Größen wie Willie Herren und Michael Wendler an den Rand des Wahnsinns. Am Ende sichert sich die Züricherin mit jeder Menge Schweiß und Tränen den Titel als „DAS Promipaar 2019“ und obendrauf 50.000 Euro. Und ihr Freund Mike? Der war dabei, aber der blieb er unauffällig. Wenn das nicht die idealen Diva-Voraussetzungen für eine Runde im australischen Dschungelcamp 2020 sind.