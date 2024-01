Yeliz Koc: "Unfassbar schwer" - Sie spricht über das Leben als Mama

In einer Instagram-Story meldet die 30-Jährige sich mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. Dazu sei sie schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig gekommen, so Yeliz. "Es ist auch unfassbar schwer mit Kind", gibt sie zu. "Ich frage mich immer wieder, wie die ganzen Mütter das schaffen. Wie sie es schaffen, sich fertig zu machen, wie sie es schaffen, Sachen zu unternehmen. Ich finde das alles immer richtig schwer. Meinen Respekt an alle Mamis und Papis, die alles einfach so locker schaffen. Ich verstehe nicht, wie!"

Deshalb will Yeliz sich nun auch eine kleine Auszeit gönnen und zusammen mit Yasin nach München reisen, um dort ein Musical zu besuchen. Zusammen mit seiner Mutter macht das Trio einen schönen Wochenend-Trip daraus. Ob Töchterchen Snow so lange bei ihrer Oma bleibt, verrät Yeliz nicht. Doch wenn man bedenkt, dass ihre Mutter auch in der Vergangenheit sehr oft und gerne auf ihre süße Enkeltochter aufgepasst hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie ihre Unterstützung auch dieses Mal angeboten hat...