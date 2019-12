"Young Rebel Set"-Sänger Matthew Chipchase ist tot! Wie seine Band via " " verkündete, verstarb der 35-Jährige vollkommen unerwartet. Seine Fans verabschieden sich in rührenden Posts von ihrem Idol.

"Young Rebel Set" gibt Tod von Matthew bekannt

"Mit unendlicher Trauer müssen wir die niederschmetternde Nachricht mit euch teilen, dass Matt, unser Freund, Bruder, Sänger und Songwriter gestorben ist", heißt es in dem Statement der Band via "Facebook". Ebenfalls fügen sie hinzu: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Matts Eltern und Familie, seiner Frau und seinen Kindern."

Fans von Matthew in großer Trauer

Wie unter dem Post deutlich wird, sind die Fans von Matthew über den Tod des Sängers absolut untröstlich. So kommentieren sie: "Solch eine traurige Nachricht. Gedanken an die Familie, Freunde und Bandmitglieder. RIP Matt" sowie "Ich bin schockiert und zutiefst traurig. Ich habe mich so darauf gefreut, euch alle am Freitag wiederzusehen und diese Stimme wieder zu hören." Wie es mit der Band nach dem Tod von Matthew weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Um diese trauern wir!