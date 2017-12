Yuri Luv: Porno-Darstellerin tot in Wohnung aufgefunden

Einfach nur schrecklich! In Kalifornien wurde Yuri Luv tot in ihrer nWohnung gefunden. Der Porno-Star starb im Alter von nur 31 Jahren.

Erst ist August Ames gestorben, jetzt gibt es in der Porno-Industrie einen weiteren Todesfall: Yuri Luv (Ihr richtiger Name ist Yurizan Beltran) ist gestorben! Sie wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. An ihrem Bett wurden angeblich Tabletten gefunden - hat sie sich das Leben genommen?

"Yuri wurde heute tot aufgefunden. Sie war immer nett zu mir und wir werden sie sehr vermissen", sagt der Geschäftsführer von ihrem Netzwerk "PornStar Platinum". Hintergründe der Todesursache sind noch völlig unklar. Ihre Kollegen sind total fassungslos über den Tod von Yuri Luv. "Oh mein Gott, Nein! Ich liebe sie. Ich betete, dass es nicht wahr ist, dass sie verstorben ist", schrieb Porno-Darstellerin Lauren Sanchez.