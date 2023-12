Yvonne Woelke: Eklat bei "Das große Promi-Büßen"!

In der neuen Folge bei "Das große Promi-Büßen" muss Gloria Glumac gegen Emmy Russ in einem Duell antreten. Eine Challenge, bei der Gloria kein gutes Bauchgefühl hat. Yvonne Woelke versucht sie zu beruhigen: "Ich denke mal, du kommst wieder." Doch davon will die angriffslustige Gloria nichts hören: "Laber mich nicht voll, Alter. Halt deine dumme Schnauze. Halt’s Maul!" "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer und Mitbewohner Leon Machère versuchen gemeinsam, den Streit zu schlichten, als Gloria auf Yvonne zustürmt: "Lass mich in Ruhe. Verpiss dich!" Doch von diesem Angriff lässt sich Woelke nicht beeindrucken und ruft der ehemaligen "Temptation Island"-Teilnehmerin entgegen: "Verpiss dich? Sag mal, überleg dir mal, was du sagst!", während die Männer der Promi-WG alle Hände voll zu tun haben, um eine Schlägerei zu verhindern. Leon Machère resümiert: "Dicker, die ist ja komplett auf Yvonne zugelaufen wie so ein Stier, der rot sieht. Wären Patrick und ich nicht dazwischen gewesen, ich glaube, das hätte geknallt."

Von dieser Aktion lässt sich Yvonne Woelke jedoch nicht aus der Ruhe bringen. "Vor solchen Frauen habe ich überhaupt keine Angst. Ich komme aus dem Ghetto. Da, wo Sido herkommt. Hallo?", lässt sie ihre Mitstreiter bei "Das große Promi-Büßen" wissen. Empört sich jedoch über Streithahn Gloria: "Halt’s Maul‘ zu mir zu sagen! Mal ein bisschen Respekt?" Danach folgen weitere verbale Attacken zwischen den Frauen, bis Gloria Glumac ihrer Rivalin einen Satz entgegenfeuert: "Abgrundtief peinlich. Das Einzige, was du kannst, war der Rosenkrieg mit Iris und Peter."

Doch als feststeht, dass Patrick Romer nach einer verlorenen Challenge das Camp von "Das große Promi-Büßen" verlassen muss, zeigt sich Gloria nicht mehr so großschnauzig. Sie packt ebenfalls ihre Koffer, denn: "Patrick war meine Bezugsperson. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Ich packs jetzt." Über diese Entscheidung dürfte Mitbewohnerin Yvonne Woelke wohl nicht traurig sein...