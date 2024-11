Yvonne Woelke über Peter Klein: "Ich fand ihn gar nicht toll!"

Doch Peter konnte sie vom Gegenteil überzeugen. Als ein Shitstorm nach dem nächsten aufzog, war er ihr Fels in der Brandung. "Peter war in der Zeit immer für mich da. Ohne Peter hätte ich es vielleicht auch gar nicht geschafft, weil er war wirklich der einzige Mensch, mit dem ich sprechen konnte", schwärmt die Schauspielerin. Irgendwann bekam Yvonne Schmetterlinge im Bauch – auch wenn sie es sich anfangs nicht eingestehen wollte. "Ich habe das ja auch immer versucht, irgendwie zu unterdrücken, wo ich dachte: 'Oh, der ist ganz toll.' Dann habe ich wieder so ein bisschen Herzklopfen gehabt. Dann dachte ich so: 'Nee, das darfst du sowieso nicht'." Mittlerweile pfeift Yvonne auf die Meinung der anderen. "Irgendwie dachte ich mir, die Leute hassen mich sowieso. (...) und dann dachte ich, so ist es, mein Leben, ich muss ja irgendwie zurechtkommen. Und wenn ich damit zurechtkomme, dann ist es auch fein."

Warum es damals zum Liebesdrama zwischen Peter, Iris und Yvonne kam, erfahrt ihr hier im Video: