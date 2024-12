Yvonne Woelke & Peter Klein: Traurige Trennung zu Weihnachten!

Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) schweben auf Wolke 7! Im "Forsthaus Rampensau" machten sie endlich ihre Beziehung offiziell. "Wir haben alles miteinander geteilt. Wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht und sind über die Zeit sehr intensiv miteinander zusammengewachsen. Und in letzter Zeit haben wir dann gemerkt, dass es doch mehr ist als nur Freundschaft", verriet Peter. Auch bei den "Reality Awards" in Köln legten er und seine Liebste einen filmreifen Turtelauftritt hin. Doch ausgerechnet am Fest der Liebe sind die beiden Lovebirds getrennt...