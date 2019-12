Zanib Naveed: Model stirbt bei Autounfall - mit 32!

2012 nahm Zanib Naveed an der Wahl zur Miss Pakistan World teil - und sicherte sich den Sieg. Noch im selben Jahr versuchte sie ihr Glück bei dem Schönheitswettbewerb Miss Earth. Jetzt ist die 32-Jährige tot.

Sänger Andrew "Greedy" Smith ist tot!

So tragisch kam Model Zanib Naveed ums Leben

In der Pressemitteilung der Polizei wird der tragische Unfall bestätigt. Am Sonntagabend um 23:40 Uhr hat Zanib in einer Kurve in Maryland die Kontrolle über ihr Auto verloren. Daraufhin rammte sie gegen einen Bordstein und geriet auf die andere Fahrbahn. Das Model wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass kein Alkohol im Spiel war.

Zanib Naveed hinterlässt ihren Mann Ali-Haider Shah, ihre Eltern und ihre zwei Brüder. Ihr Ehepartner meldete sich bereits zu Wort. Auf seinen -Account teilte er Paar-Bild und schrieb dazu: "Bitte komm zu mir zurück, damit ich dich in meinen Armen halten kann."

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir und dieses Jahr schon verabschieden: