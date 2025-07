ZDF-Aus nach 40 Jahren - Dieser Kultmoderator macht Schluss!

Am Montag, dem 30. Juni, war es so weit: Norbert Lehmann stand zum letzten Mal für das ZDF vor der Kamera, und zwar in der Nachrichtensendung „heute“. Sein letzter Auftritt war ein sportlicher Block – perfekt passend für den Moderator, der Fußball im Herzen trägt. Mit mehr als netten Worten verabschiedete er sich von den Zuschauern: „Ja, das war es vom Sport – und das war es auch von mir. Letzte Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 wirklich tollen Jahren.“ Zum Schluss zitierte Lehmann die Fußballlegende Giovanni Trapattoni (86): „Ich habe fertig.“ Doch was steckt hinter dem Abschied?