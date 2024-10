Zoë Kravitz & Channing Tatum: Trennung! Was sein letzter Instagram-Post dazu offenbart

Im August 2021 kamen erste Gerüchte auf, dass sich Zoë und Channing daten würden. Damals wurden sie zusammen in New York gesichtet. Kurz darauf machte Channing selbst ihre Beziehung via Instagram-Post bekannt. Der Schnappschuss zeigte die beiden in einem süßen Couple-Halloweenkostüm. Im Oktober 2023 teilten sie dann ihre Verlobung der Öffentlichkeit mit.

Nun scheint alles aus zu sein. Zuletzt wurden sie Anfang Oktober zusammen gesehen. Danach soll Zoë mehrmals ohne Verlobungsring gesichtet worden sein.