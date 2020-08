Zu Besuch bei Cathy Hummels: Sie zeigt ihre stylishe Garten-Oase

So lebt Cathy Hummels

Cathy Hummels braucht nur einen Schritt durch die Terrassentür zu gehen und schon steht sie mitten in ihrem persönlichen Garten-Traum mit Hippie-Flair. Zusammen mit Wayfairs Stilexpertin Nadia McCowan Hill hat die 32-Jährige aus dem schönen Garten mit viel Rasenfläche und altem Baumbestand eine wahre Oase mit entspanntem Boho-Feeling gezaubert. Im Interview mit InTouch Online verrät Cathy Hummels, was sie an ihrem neu gestalteten Garten besonders liebt und wo Sohn Ludwig am liebsten spielt.

Worauf hast du bei der Einrichtung deines Gartens besonders geachtet?

Cathy Hummels: Es war mir sehr wichtig, dass alles so weit wie möglich kindgerecht ist und sich Ludwig wohlfühlt. Außerdem habe ich überall Pastelltöne integriert, die gefallen mir besonders gut.

Welcher Outdoor-Stil gefällt dir am besten?

Cathy Hummels: Der Boho-Stil gefällt mir sehr gut, der ist sehr gemütlich und einladend.

Welches ist dein Lieblingsplatz in deinem neu gestalteten Garten?

Cathy Hummels: Das kann ich schwer sagen, dann der Garten ist wirklich traumhaft schön mit seinem alten Baumbestand. Wenn ich mich allerdings entscheiden müsste würde ich sagen, unsere Terrasse, wo wir mit unseren Freunden sitzen und tolle Abende bei selbstgemachtem Essen verbringen.

An welchem Ort entspannst du am liebsten?

Cathy Hummels: Definitiv in unserer Loungeecke im Garten. Die ist so gemütlich und man kann richtig die Seele baumeln lassen.

Machst du gerne Urlaub im eigenen Garten?

Cathy Hummels: Gerade in der aktuellen Situation genießen wir die Zeit in unserem Garten sehr und freuen uns, wenn wir draußen entspannen können.