Ross Antony: Kaum wiederzuerkennen! Er hat 27 Kilo abgenommen

Der Schlagersänger zeigte sich auf dem Red Carpet der Sendung deutlich verschlankt, mit dunkleren Haaren - und in einem ziemlich untypischen Outfit. Anstatt auf bunte Farben und Glitzer setzt der gebürtige Brite hier komplett auf einen schwarzen Look mit Jeans und Lederjacke. Doch was steckt hinter seiner krassen Typveränderung? In einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung berichtete der 50-jährige, dass er gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Reeves jeweils 27 Kilogramm abgenommen hat: "Ich wiege jetzt 83 Kilogramm bei einer Größe von 1,77 Metern und fühle mich sehr gut dabei. Zuvor brachte ich 110 Kilogramm auf die Waage, was vor allem der Corona-Zeit geschuldet war, in der ich aus Langeweile oft zu viel gegessen habe - vor allem Süßigkeiten."

Besonders seine Mutter habe ihm geraten, etwas abzunehmen. Dem Rat folgend, habe er das Vorhaben mit viel Unterstützung in Angriff genommen. Ehemann Paul schloss sich ihm aus Solidarität an. "Die ersten zwei Monate waren nicht leicht und ich wurde zur Stimmungskanone", scherzte der Sänger. "Aber dann gewöhnte ich mich daran und merkte, wie die Kilos langsam fielen – was natürlich eine enorme Motivation war."