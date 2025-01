"Love is Blind: Germany": Hier wurde die Netflix-Show gedreht

Nach den emotionalen Entscheidungen in den "Pods", bei denen die Kandidaten ohne vorherige Begegnung einen Heiratsantrag machen, geht es für die verlobten Paare in die Flitterwochen. Der perfekte Ort für diese besonderen Momente ist das Elounda Peninsula All Suite Hotel, ein exklusives Fünf-Sterne-Resort an der ruhigen Ostküste Kretas. Eingebettet in eine private Bucht mit feinen Sandstränden, bietet das Hotel eine ideale Kulisse für romantische Auszeiten der frisch verlobten Paare. Das luxuriöse Resort verfügt über 59 stilvoll eingerichtete Suiten und Villen, die mit großzügigen Terrassen, privaten Pools, Whirlpools und einem atemberaubenden Blick auf das kristallklare Meer ausgestattet sind. Zu den Annehmlichkeiten zählen erstklassige Restaurants, ein Wellnessbereich zum Entspannen und ein Golfplatz. Gäste können außerdem an zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, wie etwa Wassersport, Jacht-Ausflügen oder Tennis – perfekte Möglichkeiten, die Tage auf der Insel abwechslungsreich zu gestalten. Die Preise für eine Nacht in einer Suite beginnen bei etwa 480 Euro während der Nebensaison, können in der Hochsaison jedoch auf mindestens 820 Euro steigen.