"5 Senses for Love": Liebes-Hammer! Bei IHNEN hat es gefunkt

Wow, damit haben die Fans von "5 Senses for Love" nun wirklich nicht gerechnet! Eigentlich sah es so aus, als hätten René und Aileen kein Glück in der Show gehabt. Die dunkelhaarige Schönheit sollte eigentlich mit Tobias verkuppelt werden, dieser erteilte ihr jedoch eine Abfuhr. Und auch René bekam einen Korb von seiner Dating-Partnerin Nadja. Trotzdem haben die beiden nun doch noch ihr großes Liebesglück gefunden!