Daniela Büchner: Das war's! Knallharte Abfuhr von Ennesto Monté

Kein Liebes-Comeback

Im Interview mit "Bild" verrät Ennesto, warum es in letzter Zeit ruhiger um ihn geworden ist und warum er zu seiner Mutter nach Serbien gereist ist. Offenbar brauchte er Abstand von Daniela. "Sagen wir mal so, wir beide haben uns wieder vertragen. Wir reden wieder viel miteinander. Sie hat mich zuletzt sehr positiv überrascht. Wir haben am Anfang leider viel falsch gemacht, wir wollten viel, haben aber nichts erreicht, erklärt er. "Unter anderem bei den Dreharbeiten zu ‚Goodbye Deutschland‘ war zu spüren, dass wir uns nicht einig sind. Ich habe mich aus dem Format dann herausgezogen. Wir haben uns ausgesprochen und momentan ein tolles freundschaftliches Verhältnis."

Ein Paar sind die beiden also nicht mehr. "Aktuell will mich auf meine Karriere konzentrieren, ein Liebes-Comeback sehe ich nicht", stellt der 45-Jährige klar. "Die letzten sechs Monate waren sehr intensiv, durch diese Zeit hatte ich Kopfschmerzen. Ich musste viel nachdenken, übers TV, über Beziehungen. Deswegen habe ich mich zurückgezogen, nichts mehr gepostet."