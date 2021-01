6 Dogs: Rapper stirbt mit 21 Jahren

Der 21-Jährige litt an schweren Depressionen. "Wenn ich nicht angefangen hätte, aufzunehmen, hätte ich mich schon umgebracht, kein Scherz. Ich hatte einen Therapeuten und das ist schön, mit jemandem reden zu können, aber wenn du es wirklich jedem über das Internet sagen kannst, ist das Wahnsinn. Es ist so, als hätte man eine Million Therapeuten", berichtete er in der Vergangenheit in einem Interview mit "The Masked Gorilla".