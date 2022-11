Aaron Carter (✝): Jetzt bricht Bruder Nick sein Schweigen!

Auch bei dem "Backstreet Boys"- Konzert am Sonntag in der ausverkauften O2-Arena in London gedachten Nick und seine Bandkollegen Aaron. "Heute Abend haben wir schwere Herzen, weil wir gestern eines unserer Familienmitglieder verloren haben", sagte Kevin Richardson. "Wir wollten einfach einen Moment in unserer Show finden, um zu würdigen, dass Nicks kleiner Bruder, Aaron Carter, gestern im Alter von 34 Jahren verstorben ist. Er war ein Teil unserer Familie und wir danken euch für all die Liebe und all die guten Wünsche und all die Unterstützung." Während er diese Worte aussprach, kullerten bei Nick die Tränen.

