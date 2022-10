Robbie Coltrane: Die Todesursache von "Hagrid" steht fest

Die Todesursache steht fest

Die Sterbeurkunde des Schauspielers liegt dem britischen "Mirror" vor. Nun ist klar, dass er an multiplem Organversagen starb. Vor seinem Tod am 14. Oktober soll Coltrane sich schon länger unwohl gefühlt haben. Außerdem litt er an verschiedenen Krankheiten. Laut Sterbeurkunde begünstigten diese seinen Tod. So werden unter anderem eine Diabeteserkrankung, eine Herzblockade und eine Infektion der unteren Atemwege erwähnt.

Nicht nur für "Harry Potter"-Fans ist der Verlust schwer zu verkraften. Auch seine Schauspielkollegen leiden sehr unter dem Verlust. "Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er sehr fürsorglich und mitfühlend zu mir als Kind und als Erwachsener", so Emma Watson. "Sein Talent war so riesig, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte."