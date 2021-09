ABBA: Die ganze Wahrheit über Comeback & Trennung

Am 11. Dezember 1982 stand ABBA zum allerletzten Mal gemeinsam auf der Bühne. 38 Jahre und 9 Monate sind seither vergangen. Doch das Warten hat sich gelohnt! Am 5. November 2021 erscheint mit "Voyage" das neue Album der Kult-Band ABBA. Eine musikalische Kostprobe servierten die vier sichtlich gealterten Schweden ihren wartenden Fans schon jetzt. So konnten sich diese bereits über die zwei neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don't Shut Me Down“ freuen.